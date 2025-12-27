«Фламенго» отказался продать Карраскаля в «Марсель» за 20 млн евро
Хорхе Карраскаль интересен «Марселю».
«Фламенго» получило запрос от «Марселя» по поводу атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля.
Французский клуб предложил 20 миллионов евро за 27-летнего футболиста, однако бразильская сторона ответила отказом.
Карраскаль перешел во «Фламенго» из «Динамо» в августе за 12 миллионов евро.
В бразильском клубе в прошедшем сезоне Хорхе провел 24 матча, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
