«Фламенго» отказался продать Карраскаля в «Марсель» за 20 млн евро

Хорхе Карраскаль интересен «Марселю».

«Фламенго» получило запрос от «Марселя » по поводу атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля .

Французский клуб предложил 20 миллионов евро за 27-летнего футболиста, однако бразильская сторона ответила отказом.

Карраскаль перешел во «Фламенго » из «Динамо» в августе за 12 миллионов евро .

В бразильском клубе в прошедшем сезоне Хорхе провел 24 матча, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.