Эйден Хевен: «МЮ» должен быть в еврокубках. Мы можем побороться за место в четвертке АПЛ. Может, даже выиграть чемпионат – все возможно»

Эйден Хевен: «Манчестер Юнайтед» должен быть в еврокубках.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен после матча АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) заявил о желании манкунианцев вернуться в еврокубковые турниры.

Сейчас команда тренера Рубена Аморима располагается на пятой позиции в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 18 матчах.

«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен быть в еврокубках. Мы хотим вернуться туда в следующем сезоне.

Мы можем побороться за место в четвертке. Может быть, даже выиграть чемпионат – все возможно. Мы хотим продолжать стараться», – сказал Эйден Хевен.

