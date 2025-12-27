Эйден Хевен: «МЮ» должен быть в еврокубках. Мы можем побороться за место в четвертке АПЛ. Может, даже выиграть чемпионат – все возможно»
Эйден Хевен: «Манчестер Юнайтед» должен быть в еврокубках.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен после матча АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) заявил о желании манкунианцев вернуться в еврокубковые турниры.
Сейчас команда тренера Рубена Аморима располагается на пятой позиции в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 18 матчах.
«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен быть в еврокубках. Мы хотим вернуться туда в следующем сезоне.
Мы можем побороться за место в четвертке. Может быть, даже выиграть чемпионат – все возможно. Мы хотим продолжать стараться», – сказал Эйден Хевен.
«МЮ» уложил «Ньюкасл» – без Бруну и с четверкой защитников. Временно пятые в АПЛ
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14219 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости