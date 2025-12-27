Эйден Хевен: «МЮ» должен быть в еврокубках. Мы можем побороться за место в четвертке АПЛ. Может, даже выиграть чемпионат – все возможно»

Эйден Хевен: «Манчестер Юнайтед» должен быть в еврокубках.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен после матча АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) заявил о желании манкунианцев вернуться в еврокубковые турниры.

Сейчас команда тренера Рубена Аморима располагается на пятой позиции в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 18 матчах.

«Думаю, что «Манчестер Юнайтед » должен быть в еврокубках. Мы хотим вернуться туда в следующем сезоне.

Мы можем побороться за место в четвертке. Может быть, даже выиграть чемпионат – все возможно. Мы хотим продолжать стараться», – сказал Эйден Хевен .

«МЮ» уложил «Ньюкасл» – без Бруну и с четверкой защитников. Временно пятые в АПЛ