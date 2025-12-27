«Ботафого» интересуется Рубенсом, бразилец готов выслушать предложение клуба. Контактов с «Динамо» еще не было (Globo)

Рубенс может вернуться в чемпионат Бразилии из «Динамо».

Защитник «Динамо » Рубенс может вернуться в чемпионат Бразилии.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Ботафого ». По данным Globo, бразилец выразил заинтересованность ознакомиться с предложением клуба из Рио-де-Жанейро.

На данный момент «Ботафого» еще не связывался с «Динамо». Бразильский клуб контактировал только с представителями Рубенса .

Футболист перешел в клуб РПЛ в июле 2025 года из «Атлетико Минейро». Сообщалось , что бело-голубые заплатили девять миллионов евро.

В этом сезоне Рубенс провел 15 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке .