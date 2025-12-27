Заика о Морено в Первой лиге: «Чуть-чуть потерялся человек, не понял, куда попал, не понял наш менталитет. «Сочи» пытался катать мяч, а надо было играть в простой футбол»

Кирилл Заика: Роберт Морено не понял наш менталитет, наверное.

Защитник «Сочи » Кирилл Заика высказался о работе с тренером Робертом Морено, который был уволен из клуба в августе.

– У вас есть объяснение, почему случился провал в начале сезона при Роберте Морено? Когда он два года назад возглавил шедший на последнем месте в РПЛ «Сочи», многие были в шоке, что клуб подписал бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании. Несмотря на вылет, игра команды при испанце весной 2024 года производила хорошее впечатление. Но еще в прошлом сезоне в Первой лиге всё это куда-то пропало. И с возвращением в РПЛ проблемы остались.

– Да, то, что у нас было в РПЛ в весенней части позапрошлого сезона, исчезло, когда мы стартовали в Первой лиге.

Может быть, чуть-чуть потерялся человек, не понял, куда попал. Не понял наш менталитет, наверно. Мы пытались ему помочь, подсказывали, но человек не услышал.

Его футбол, который подходил для Премьер-лиги, не пошел в ФНЛ. Потому что в Первой лиге команды играют в более закрытый футбол. С теми соперниками, кто против нас пытался прессинговать, у нас как раз получалось играть в тот футбол, который требовал Морено.

Но иногда не удавалось перестроиться на другую, более упрощенную игру. Мы все пытались катать и катать мяч, а в ФНЛ иногда надо действовать чуть по-другому, играть в более простой футбол.

Бывало, если мы перестраивались на него по ходу матча на 10 минут, то у нас за это время получалось добиться большего, чем за остальные 80.

Были также в первой лиге вопросы и по составу, который у нас менялся довольно часто. Некоторые футболисты, при всем к ним уважении, не должны были играть.

– Назовете их?

– Ну зачем? Просто в моем понимании должны были выходить более опытные ребята, которые знают, что делать в таких ситуациях.

– Когда через переходные матчи вернулись в РПЛ, было уже невозможно вернуть то, что работало весной 2024 года?

– Там просто уже в стыках с «Нижним» произошла известная ситуация.

– Вы про отстранение Морено от работы с командой после поражения в первом матче от «Пари НН»?

– Да, мы выиграли без него ответный матч, вернулись в РПЛ. А потом в команду уже вернулся и Роберт.

Но к моменту его возвращения отношение к нему в команде было чуть другое. Человеческие качества уже проявились. Ничего хорошего уже не могло быть, – сказал Кирилл Заика .