  Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Уродливая, но важная победа. Лучше получить очки, чем аплодисменты»
18

Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Уродливая, но важная победа. Лучше получить очки, чем аплодисменты»

Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: уродливая, но важная победа.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил победу над «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ (1:0).

«Важный вечер для «Манчестер Юнайтед». Им не хватает игроков, но удалось не пропустить, молодежь получила шанс.

Конечно, наблюдать за этим было не очень приятно. Однако я уже много раз говорил, что лучше получить очки, чем аплодисменты.

Уродливая победа, но очень важная для них», – сказал Кин.

