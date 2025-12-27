Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Уродливая, но важная победа. Лучше получить очки, чем аплодисменты»
Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: уродливая, но важная победа.
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил победу над «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ (1:0).
«Важный вечер для «Манчестер Юнайтед». Им не хватает игроков, но удалось не пропустить, молодежь получила шанс.
Конечно, наблюдать за этим было не очень приятно. Однако я уже много раз говорил, что лучше получить очки, чем аплодисменты.
Уродливая победа, но очень важная для них», – сказал Кин.
