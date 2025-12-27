«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл». У команды Аморима 3 победы в 6 последних играх
«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл».
«Манчестер Юнайтед» прервал серию из двух матчей без побед.
Команда тренера Рубена Аморима одержала победу 1:0 над «Ньюкаслом» в рамках 18-го тура АПЛ.
«МЮ» удалось одержать первую победу за 3 матча. Всего в последних 6 играх у «Юнайтед» три победы при двух ничьих и поражении.
