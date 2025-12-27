«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл». У команды Аморима 3 победы в 6 последних играх

«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл».

«Манчестер Юнайтед » прервал серию из двух матчей без побед.

Команда тренера Рубена Аморима одержала победу 1:0 над «Ньюкаслом » в рамках 18-го тура АПЛ .

«МЮ» удалось одержать первую победу за 3 матча. Всего в последних 6 играх у «Юнайтед» три победы при двух ничьих и поражении.