У Шешко 2 гола в 19 матчах сезона за «МЮ» и Словению. Купленный за 85 млн евро форвард не забивает с начала октября
Шешко не забивает 9 матчей.
Беньямин Шешко в девятый раз подряд остался без гола.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отыграл 60 минут против «Ньюкасла» в 18-м туре АПЛ, но не смог ни забить, ни отдать результативный пас.
В последний раз словенец уходил с поля с голом 4 октября. Всего у него два забитых мяча в 19 играх сезона за клуб и сборную.
Подробно со статистикой форварда, купленного летом за 76,5 млн евро и еще 8,5 млн в виде бонусов, можно ознакомиться здесь.
