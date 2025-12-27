У Шешко 2 гола в 19 матчах сезона за «МЮ» и Словению. Купленный за 85 млн евро форвард не забивает с начала октября

Шешко не забивает 9 матчей.

Беньямин Шешко в девятый раз подряд остался без гола.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » отыграл 60 минут против «Ньюкасла » в 18-м туре АПЛ , но не смог ни забить, ни отдать результативный пас.

В последний раз словенец уходил с поля с голом 4 октября. Всего у него два забитых мяча в 19 играх сезона за клуб и сборную.

Подробно со статистикой форварда, купленного летом за 76,5 млн евро и еще 8,5 млн в виде бонусов, можно ознакомиться здесь .