  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Шешко 2 гола в 19 матчах сезона за «МЮ» и Словению. Купленный за 85 млн евро форвард не забивает с начала октября
31

У Шешко 2 гола в 19 матчах сезона за «МЮ» и Словению. Купленный за 85 млн евро форвард не забивает с начала октября

Шешко не забивает 9 матчей.

Беньямин Шешко в девятый раз подряд остался без гола.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отыграл 60 минут против «Ньюкасла» в 18-м туре АПЛ, но не смог ни забить, ни отдать результативный пас.

В последний раз словенец уходил с поля с голом 4 октября. Всего у него два забитых мяча в 19 играх сезона за клуб и сборную.

Подробно со статистикой форварда, купленного летом за 76,5 млн евро и еще 8,5 млн в виде бонусов, можно ознакомиться здесь.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?12431 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБеньямин Шешко
logoНьюкасл
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Словении по футболу
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Шешко нет голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и Словению. Форвард, купленный за 76,5+8,5 млн евро, не забивает с начала октября
21 декабря, 18:19
Аморим о травме Шешко: «Его возвращения ждите через несколько недель»
22 ноября, 02:58
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
18 ноября, 13:15
Главные новости
Энрике – клубный тренер года по версии IFFHS, Мареска – 2-й, Флик – 3-й. На уровне сборных лучший снова де ла Фуэнте
вчера, 22:59
Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. «МЮ» не пропустил, сыграл в 4 защитника, у Майну травма – говорить не о чем, пресс-конференция не нужна, можно идти домой»
вчера, 22:50
Васкес о «Барселоне» и деле Негрейры: «Все серьезнее, чем кажется. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Это могло влиять на завоевание трофеев»
вчера, 22:35
Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти
вчера, 22:17Фото
Кубок Африки. Марокко и Мали сыграли вничью 1:1, Египет победил ЮАР благодаря голу Салаха
вчера, 22:05
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
вчера, 22:00Тесты и игры
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Доргу – 1:0
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ньюкасл», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
вчера, 21:55
Левандовски о своей ошибке в сборной Польши: «Я ждал, что партнеры будут играть на том же уровне, что и мои одноклубники»
вчера, 21:34
Продление контракта с Рюдигером и Карвахалем зависит от их игры в 2026-м, переговоров с Алабой не будет. «Реал» хочет, чтобы Менди тоже ушел
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роберт Левандовски: «Хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой». Я на финишной прямой карьеры, но у меня большие амбиции»
вчера, 22:29
Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Уродливая, но важная победа. Лучше получить очки, чем аплодисменты»
вчера, 22:14
«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл». У команды Аморима 3 победы в 6 последних играх
вчера, 21:58
Защитник сборной Гаити Погэн о дискриминации в латвийской «Ауде» в 2023-м: «Темнокожие игроки получали гораздо меньше времени, такое впечатление. Я бы назвал это расизмом»
вчера, 21:46
В «Ростове» ожидают получить компенсацию в 3+ млн евро по делу Норманна в 2026 году: «Сумма большая для нас. Плюс набежали проценты, издержки»
вчера, 21:45
Журова о словах Шевченко про отстранение поддерживающих Россию: «Поезд дружественных стран едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. Украина хочет сама с собой соревноваться?»
вчера, 21:27
Угаров о «Зените» в 2025-м: «Не было ничего хорошего. Никаких событий не могу выделить. Жерсон разочаровал»
вчера, 21:20
Доргу забил первый гол за «МЮ» – в 38-м матче
вчера, 20:43
Мостовой о «Спартаке»: «Главный и самый обсуждаемый клуб года. Сейчас туда кого только не предлагают! Диву даешься: столько наших под боком, а смотрят все равно на иностранцев»
вчера, 20:41
Мбаппе присутствует на игре сборной Марокко в Кубке Африки. Килиан надел футболку с фамилией Хакими
вчера, 20:15Фото