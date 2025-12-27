Дивеев почти в «Зените», Гонду и Саусь – в ЦСКА, «Реал» выставил счет «Барсе», «МЮ» обыграл «Ньюкасл», «Спартак» продлил Зобнина, РФС верит в возвращение в 2026-м и другие новости
1. «Зенит» и ЦСКА практически согласовали многоходовку: в Петербург едет Дивеев, а в Москву – Гонду. «Зенит» доплатит два миллиона евро, которые ЦСКА вложит в трансфер Сауся из «Балтики». Мнения о сделке разные: Егоров не понимает решение ЦСКА, Горшков сомневается, что Дивеев нужен «Зениту».
2. «Реал» хочет добиться от «Барселоны» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры.
3. «Манчестер Юнайтед» наконец порадовал болельщиков – обыграл «Ньюкасл» и прервал серию из двух матчей без побед. Доргу забил решающий гол – первый в составе «МЮ». А вот Шешко не может отличиться с начала октября.
4. «Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года. Хавбек заявил, что не рассматривал другие варианты, Ещенко уверен, что Роман станет легендой красно-белых.
5. Александр Дюков после заседания исполкома РФС выразил надежду, что в следующем году российские команды вернутся в международные турниры. Дмитрий Губерниев считает, что в первую очередь должны договориться «на нефутбольных полях».
Также на исполкоме ужесточили правила лицензирования клубов, а за долги по трансферам и выплатам агентам могут начать снимать очки.
6. В КХЛ СКА обыграл минское «Динамо» – это шестая победа за восемь последних матчей. «Авангард» по буллитам одолел «Металлург». Все результаты дня – здесь.
7. «Бостон» обыграл «Индиану» (140:122) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.
8. «Зенит» хочет купить Александра Черникова у «Краснодара» и считает его лучшим опорником РПЛ.
9. Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, у Путина – 33%.
10. Олег Дерипаска избран на пост главы Федерации хоккея с мячом России.
11. «Бавария» возглавила рейтинг лучших команд в топ-лигах по версии ESPN.
12. «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на два года.
13. США победила Германию (6:3) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, Канада обыграла Чехию (7:5). Результаты игрового дня – здесь.
Цитаты дня
Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»
Андрей Шевченко: «Все жаждут мира на Украине. Но мир должен быть разумным для Украины и наших европейских союзников»
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»