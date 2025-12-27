Дивеев почти в «Зените», Гонду и Саусь – в ЦСКА, «Реал» выставил счет «Барсе», «МЮ» обыграл «Ньюкасл», «Спартак» продлил Зобнина, РФС верит в возвращение в 2026-м и другие новости

1. «Зенит» и ЦСКА практически согласовали многоходовку : в Петербург едет Дивеев, а в Москву – Гонду . «Зенит» доплатит два миллиона евро , которые ЦСКА вложит в трансфер Сауся из «Балтики» . Мнения о сделке разные: Егоров не понимает решение ЦСКА, Горшков сомневается, что Дивеев нужен «Зениту» .

2. «Реал» хочет добиться от «Барселоны» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры.

3. «Манчестер Юнайтед» наконец порадовал болельщиков – обыграл «Ньюкасл» и прервал серию из двух матчей без побед. Доргу забил решающий гол – первый в составе «МЮ» . А вот Шешко не может отличиться с начала октября.

4. «Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года. Хавбек заявил, что не рассматривал другие варианты , Ещенко уверен, что Роман станет легендой красно-белых .

5. Александр Дюков после заседания исполкома РФС выразил надежду, что в следующем году российские команды вернутся в международные турниры. Дмитрий Губерниев считает, что в первую очередь должны договориться «на нефутбольных полях» .

Также на исполкоме ужесточили правила лицензирования клубов, а за долги по трансферам и выплатам агентам могут начать снимать очки .

6. В КХЛ СКА обыграл минское «Динамо» – это шестая победа за восемь последних матчей. «Авангард» по буллитам одолел «Металлург». Все результаты дня – здесь .

7. «Бостон» обыграл «Индиану» (140:122) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

8. «Зенит» хочет купить Александра Черникова у «Краснодара» и считает его лучшим опорником РПЛ.

9. Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, у Путина – 33%.

10. Олег Дерипаска избран на пост главы Федерации хоккея с мячом России .

11. «Бавария» возглавила рейтинг лучших команд в топ-лигах по версии ESPN.

12. «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на два года.

13. США победила Германию (6:3) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, Канада обыграла Чехию (7:5). Результаты игрового дня – здесь .

Цитаты дня

Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»

Андрей Шевченко: «Все жаждут мира на Украине. Но мир должен быть разумным для Украины и наших европейских союзников»

Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»