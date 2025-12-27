Продление контракта с Рюдигером и Карвахалем зависит от их игры в 2026-м, переговоров с Алабой не будет. «Реал» хочет, чтобы Менди тоже ушел
«Реал» может не продлить контракт с Рюдигером и Карвахалем.
Линия защиты «Реала» может существенно измениться перед следующим сезоном.
Как сообщает The Athletic, ближайшие месяцы станут последними в клубе для Давида Алабы. Также команду могут покинуть Антонио Рюдигер и Даниэль Карвахаль – возможное продление контракта зависит от того, как они проявят себя в 2026-м и какими будут ощущения.
«Реал» с лета готов продать Родриго за хорошие деньги, но непонятно, может ли улучшение формы бразильца изменить ситуацию.
Также мадридцы хотели бы расстаться с Ферланом Менди. При этом они продлили с ним контракт до 2027-го или 2028-го, хотя официально об этом не сообщалось.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
