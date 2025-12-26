Талалаев признан российским тренером года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали тренера «Балтики», голоса экспертов разделились между Талалаевым и Мусаевым

Талалаев признан лучшим российским тренером 2025 года по версии «Матч Премьер».

Зрители и эксперты канала «Матч Премьер» определили лучшего российского тренера в 2025 году.

Первое место в зрительском голосовании занял Андрей Талалаев . Эксперты отдали одинаковое количество голосов тренеру «Балтики» и Мураду Мусаеву из «Краснодара ».

После 18 туров клуб из Калининграда идет в Мир РПЛ на пятом месте с 35 очками.