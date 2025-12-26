Талалаев признан российским тренером года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали тренера «Балтики», голоса экспертов разделились между Талалаевым и Мусаевым
Талалаев признан лучшим российским тренером 2025 года по версии «Матч Премьер».
Зрители и эксперты канала «Матч Премьер» определили лучшего российского тренера в 2025 году.
Первое место в зрительском голосовании занял Андрей Талалаев. Эксперты отдали одинаковое количество голосов тренеру «Балтики» и Мураду Мусаеву из «Краснодара».
После 18 туров клуб из Калининграда идет в Мир РПЛ на пятом месте с 35 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
