Эктор Бельерин: «Я стал футболистом, читающим книги, экологом, модником. На меня навешивают ярлыки. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность»

Бельерин: я стал футболистом, который читает книги, экологом, модником.

Защитник «Бетиса » Эктор Бельерин высказался о своих увлечениях.

«Я понял, что сколько бы я ни играл в футбол и как бы все ни было загнано в рамки правил, мне нравились и другие вещи. В том числе – одеваться иначе. Я вырос среди швейных машинок, и это тоже меня интересовало. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность, но это палка о двух концах.

Есть мужчины, которые пытаются найти свое место, где им было бы комфортно вне традиционной доминирующей маскулинности, и насмешки могут их отпугнуть. То же и про мемы. Но есть ребята в очень уязвимом положении, которые из-за этого уходят в другую крайность.

Возвращаясь к вопросу, я чувствую, что вдруг стал футболистом, который читает книги, экологом, модником... На меня навешивают ярлыки, но это вещи, которые я делаю с тех пор, как увидел в себе возможность и силу этим заниматься», – сказал Бельерин в интервью El Mundo.