  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эктор Бельерин: «Я стал футболистом, читающим книги, экологом, модником. На меня навешивают ярлыки. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность»
22

Эктор Бельерин: «Я стал футболистом, читающим книги, экологом, модником. На меня навешивают ярлыки. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность»

Бельерин: я стал футболистом, который читает книги, экологом, модником.

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о своих увлечениях.

«Я понял, что сколько бы я ни играл в футбол и как бы все ни было загнано в рамки правил, мне нравились и другие вещи. В том числе – одеваться иначе. Я вырос среди швейных машинок, и это тоже меня интересовало. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность, но это палка о двух концах.

Есть мужчины, которые пытаются найти свое место, где им было бы комфортно вне традиционной доминирующей маскулинности, и насмешки могут их отпугнуть. То же и про мемы. Но есть ребята в очень уязвимом положении, которые из-за этого уходят в другую крайность.

Возвращаясь к вопросу, я чувствую, что вдруг стал футболистом, который читает книги, экологом, модником... На меня навешивают ярлыки, но это вещи, которые я делаю с тех пор, как увидел в себе возможность и силу этим заниматься», – сказал Бельерин в интервью El Mundo.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14210 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЭктор Бельерин
logoБетис
logoЛа Лига
книги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эктор Бельерин: «Футбол превратился в римский театр. Есть люди, живущие в стрессе, на стадионе они выпускают пар. На теннисе такого не происходит»
вчера, 17:32
Эктор Бельерин: «Тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия»
вчера, 15:58
Иско на костылях пришел на тренировку «Бетиса» перед дерби с «Севильей». 33-летний хавбек столкнулся с Амрабатом в матче ЛЕ
29 ноября, 14:26Видео
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
1 минуту назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
23 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
32 минуты назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
33 минуты назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
33 минуты назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
7 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
43 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
43 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55