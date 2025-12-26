  • Спортс
  • «Барселона», «Реал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Боруссия» интересуются хавбеком АЗ Смитом. Нидерландцы не хотят продавать его зимой, а летом запросят 60 млн евро
«Барселона», «Реал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Боруссия» интересуются хавбеком АЗ Смитом. Нидерландцы не хотят продавать его зимой, а летом запросят 60 млн евро

«Барселона», «Реал» и «МЮ» интересуются Кесом Смитом.

Кес Смит привлек внимание топ-клубов Европы.

По информации The Athletic, интерес к полузащитнику АЗ проявляют «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Боруссия» Дортмунд.

Нидерландский клуб не планирует продавать 19-летнего футболиста зимой. Летом за него запросят около 60 млн евро.

Отмечается, что «Реал» также следит за Адамом Уортоном из «Кристал Пэлас».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
