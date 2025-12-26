Мбаппе присутствует на игре сборной Марокко в Кубке Африки. Килиан надел футболку с фамилией Хакими

Мбаппе присутствует на игре сборной Марокко в Кубке Африки.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе присутствует на игре сборной Марокко против Мали в рамках Кубка Африки.

Мбаппе находится на трибунах, на нем футболка сборной Марокко с фамилией его друга Ашрафа Хакими .

Сам Хакими остался в запасе на этот матч.

Фото: кадр из трансляции