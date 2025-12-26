Колыванов про Бабаева: «Непонятно, зачем перебегать к прямому конкуренту, который не кажется сильнее. Свежи примеры Ташаева и Соловьева: пару лет хорошей зарплаты – и карьера загублена»

Колыванов о Бабаеве: зачем перебегать к прямому конкуренту, который не сильнее?.

Игорь Колыванов выступил против перехода Ульви Бабаева в «Спартак ».

«Со своей стороны я бы не советовал Бабаеву сейчас уходить из «Динамо». Он провел на высоком уровне только полсезона и уже решил покинуть родной дом в поисках лучшей жизни.

Еще свежи в воспоминаниях примеры Ташаева и Соловьева , которые в схожей ситуации ушли к конкурентам, и где они сейчас? Сколько пользы принесли им эти переходы? Пару лет хорошей зарплаты, и все: карьера загублена, и их все забыли.

Да, можно вспомнить про Зобнина, который дорос до капитанской повязки «Спартака». Но тот уходил из клуба ФНЛ, и это хотя бы выглядело логично. За последние же годы «Динамо» стало одним из самых успешных клубов РПЛ и теперь ставит совсем другие задачи.

Зачем перебегать к прямому конкуренту, который вообще не кажется сильнее, совершенно непонятно», – сказал бывший форвард «Болоньи».