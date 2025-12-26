  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски хочет вернуть место в составе и остаться в «Барсе». 37-летним форвардом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии
14

Левандовски хочет вернуть место в составе и остаться в «Барсе». 37-летним форвардом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии

Левандовски хочет вернуть себе место в составе и остаться в «Барсе».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски хочет вернуть себе место в составе и остаться в команде, сообщает Diario Sport.

У 37-летнего поляка летом истекает срок контракта, и ближайшие месяцы станут для него ключевыми.

Ханси Флик тоже надеется, что Левандовски проявит себя и изменит ситуацию. В противном случае его уход станет гораздо более вероятным.

Отмечается, что Левандовским интересуется в МЛС и Саудовской Аравии.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14206 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМЛС
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ханси Флик – лучший тренер в мире?
вчера, 09:55
«Левандовски уже не тот, кем был несколько лет назад. Он немного постарел. Надеюсь увидеть его в МЛС или в Саудовской Аравии». Бонек о форварде «Барсы»
24 декабря, 05:27
Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» – гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
23 декабря, 08:43
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
52 секунды назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
31 минуту назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
32 минуты назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
32 минуты назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
6 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
42 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55