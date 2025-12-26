Левандовски хочет вернуть место в составе и остаться в «Барсе». 37-летним форвардом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии
Левандовски хочет вернуть себе место в составе и остаться в «Барсе».
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски хочет вернуть себе место в составе и остаться в команде, сообщает Diario Sport.
У 37-летнего поляка летом истекает срок контракта, и ближайшие месяцы станут для него ключевыми.
Ханси Флик тоже надеется, что Левандовски проявит себя и изменит ситуацию. В противном случае его уход станет гораздо более вероятным.
Отмечается, что Левандовским интересуется в МЛС и Саудовской Аравии.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
