  Александр Горшков: «Дивеев – неоднозначный трансфер для «Зенита». Там делают упор на иностранцев. Игорь будет чувствовать себя не так уверенно, как в ЦСКА»
Александр Горшков: «Дивеев – неоднозначный трансфер для «Зенита». Там делают упор на иностранцев. Игорь будет чувствовать себя не так уверенно, как в ЦСКА»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков критично оценил возможный переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в петербургский клуб.

– Гонду – хороший нападающий для «Зенита». В последнее время он не так много играл, хоть и выходил на замену, приносил пользу. «Зениту» нужен такой нападающий.

– У вас большие ожидания от трансфера Игоря Дивеева?

– Есть некие сомнения по поводу этого перехода. Дивеев – футболист с российским паспортом. Думаю, в «Зените» он будет себя чувствовать не так уверенно, как в ЦСКА.

– Дивеев проиграет конкуренцию всем центральным защитникам «Зенита»?

– В «Зените» другая специфика. В этой команде делают упор на иностранных футболистов. Дивеев – неоднозначный трансфер для «Зенита», – сказал Горшков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
