Дюков о правилах лицензирования клубов: «Обсуждаем возможность снятия очков за финансовые нарушения»
Александр Дюков: возможно снятие очков за финансовые нарушения.
Александр Дюков сообщил, что финансовые нарушения клубов могут повлечь спортивные санкции.
– Какие именно наказания для клубов будут предусмотрены новыми правилами лицензирования?
– Решение еще не принято. Один из обсуждаемых вариантов – возможность снятия очков за совершение финансовых нарушений.
Мера будет применяться в том случае, если они не устранены за отведенное на это время, – сказал президент РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
