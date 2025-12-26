Дюков о правилах лицензирования клубов: «Обсуждаем возможность снятия очков за финансовые нарушения»

Александр Дюков: возможно снятие очков за финансовые нарушения.

Александр Дюков сообщил, что финансовые нарушения клубов могут повлечь спортивные санкции.

– Какие именно наказания для клубов будут предусмотрены новыми правилами лицензирования?

– Решение еще не принято. Один из обсуждаемых вариантов – возможность снятия очков за совершение финансовых нарушений.

Мера будет применяться в том случае, если они не устранены за отведенное на это время, – сказал президент РФС .