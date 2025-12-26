Холанд – лучший игрок АПЛ-2025/26 по версии GiveMeSport. Райс – 2-й, Джака – 3-й, Фоден – 6-й, Бруну – 18-й, Экитике – 25-й

Холанд возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ.

Сайт GiveMeSport представил рейтинг лучших футболистов сезона АПЛ на данный момент.

Список был составлен исходя из таких критериев, как статистика, важность для команды, выступления клуба и ожидания от футболистов.

В топ-25 вошли:

25. Юго Экитике , «Ливерпуль».

24. Бриан Мбемо , «Манчестер Юнайтед».

23. Бубакар Камара, «Астон Вилла».

22. Джеррод Боуэн, «Вест Хэм ».

21. Матеуш Нунеш , «Манчестер Сити».

20. Омар Альдерете, «Сандерленд».

19. Кирнан Дьюзбери-Холл, «Эвертон».

18. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

17. Юрриен Тимбер, «Арсенал».

16. Марк Гехи, «Кристал Пэлас».

14*. Доминик Собослаи, «Ливерпуль».

13. Илиман Ндиай, «Эвертон».

12. Робин Руфс, «Сандерленд».

11. Игор Тиаго, «Брентфорд».

10. Рис Джеймс, «Челси».

9. Жереми Доку, «Манчестер Сити».

8. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».

7. Мойсес Кайседо, «Челси».

6. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

5. Морган Роджерс, «Астон Вилла».

4. Антуан Семеньо, «Борнмут».

3. Гранит Джака, «Сандерленд».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

* – 15-й номер в списке по какой-то причине отсутствует