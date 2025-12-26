  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд – лучший игрок АПЛ-2025/26 по версии GiveMeSport. Райс – 2-й, Джака – 3-й, Фоден – 6-й, Бруну – 18-й, Экитике – 25-й
18

Холанд – лучший игрок АПЛ-2025/26 по версии GiveMeSport. Райс – 2-й, Джака – 3-й, Фоден – 6-й, Бруну – 18-й, Экитике – 25-й

Холанд возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ.

Сайт GiveMeSport представил рейтинг лучших футболистов сезона АПЛ на данный момент.

Список был составлен исходя из таких критериев, как статистика, важность для команды, выступления клуба и ожидания от футболистов.

В топ-25 вошли:

25. Юго Экитике, «Ливерпуль».

24. Бриан Мбемо, «Манчестер Юнайтед».

23. Бубакар Камара, «Астон Вилла».

22. Джеррод Боуэн, «Вест Хэм».

21. Матеуш Нунеш, «Манчестер Сити».

20. Омар Альдерете, «Сандерленд».

19. Кирнан Дьюзбери-Холл, «Эвертон».

18. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

17. Юрриен Тимбер, «Арсенал».

16. Марк Гехи, «Кристал Пэлас».

14*. Доминик Собослаи, «Ливерпуль».

13. Илиман Ндиай, «Эвертон».

12. Робин Руфс, «Сандерленд».

11. Игор Тиаго, «Брентфорд».

10. Рис Джеймс, «Челси».

9. Жереми Доку, «Манчестер Сити».

8. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».

7. Мойсес Кайседо, «Челси».

6. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

5. Морган Роджерс, «Астон Вилла».

4. Антуан Семеньо, «Борнмут».

3. Гранит Джака, «Сандерленд».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

* – 15-й номер в списке по какой-то причине отсутствует

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14205 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoЮрриен Тимбер
logoБрентфорд
logoБорнмут
logoМатеуш Нунеш
logoРобин Руфс
logoДоминик Собослаи
logoСандерленд
logoАнтуан Семеньо
logoДеклан Райс
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoГабриэл Магальяэс
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМорган Роджерс
logoДжеррод Боуэн
logoБруну Фернандеш
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoВест Хэм
logoГранит Джака
logoРис Джеймс
logoИгор Тиаго
logoКирнан Дьюзбери-Холл
logoАрсенал
logoФилип Фоден
logoБриан Мбемо
logoЖереми Доку
logoЮго Экитике
logoАстон Вилла
logoЭрлинг Холанд
logoМойсес Кайседо
logoИлиман Ндиай
logoМарк Гехи
logoКристал Пэлас
logoОмар Альдерете
logoБубакар Камара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе, Ямаль, Холанд, Педри, Витинья, Куртуа, Габриэл – в сборной сезона в Европе на данный момент по версии Goal
вчера, 12:40
Холанд – лучший игрок сезона АПЛ на данный момент по версии Goal. Райс – 2-й, Бруну – 3-й, Кайседо – 7-й, Фоден – 9-й, Экитике – 10-й
25 декабря, 20:54
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
32 секунды назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
31 минуту назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
32 минуты назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
32 минуты назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
6 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
42 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55