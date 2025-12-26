Валерий Непомнящий: «Дзюба не выглядит игроком, которому пора на пенсию. Выдающийся футболист для РПЛ. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всех»
Экс-тренер команд РПЛ Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы.
«Как долго Дзюба еще сможет играть на уровне РПЛ? Это знает только сам Артем. Но он все еще не выглядит игроком, которому пора на пенсию.
Дзюба – выдающийся футболист для чемпионата России. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всех.
Артем уже побил все рекорды, всем все доказал. Видно, что он все еще получает удовольствие от футбола», – заявил Непомнящий.
Дзюба провел 16 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и 5 голов.
