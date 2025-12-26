Дмитрий Губерниев: «Масштабный допуск сборной и клубов в нынешней ситуации невозможен. До подписания договоренностей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей не изменится»

Губерниев о возвращении российских клубов: масштабный допуск невозможен.

Дмитрий Губерниев считает, что полная отмена отстранения российских команд пока невозможна.

«Рекомендация МОК о допуске российских спортсменов под национальной символикой может стать трамплином для возвращения нашей футбольной сборной и клубов к международным соревнованиям, а может и не стать.

У меня нет сомнений, что команда Дюкова ведет переговоры с чиновниками ФИФА и УЕФА о нашем возвращении. Но до подписания масштабных договоренностей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей спортивных организаций не изменится.

Могут быть какие-то точечные ситуации с допуском молодежи. Мы понимаем, что это может произойти. Однако масштабный допуск в нынешней ситуации невозможен», – отметил комментатор.