  • Адиев о «Крыльях»: «Адиев хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат. Не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат»
Адиев о «Крыльях»: «Адиев хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат. Не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат»

Адиев о «Крыльях»: не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат.

Магомед Адиев заявил о намерении уберечь «Крылья Советов» от вылета из Мир РПЛ.

«Адиев в первую очередь хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат.

Череда травм нас выбила. В начале сезона мы играли в контроль и переигрывали их.

Я не выкину белый флаг. Я везде вытаскивал результат», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
