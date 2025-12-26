Адиев о «Крыльях»: «Адиев хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат. Не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат»
Адиев о «Крыльях»: не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат.
Магомед Адиев заявил о намерении уберечь «Крылья Советов» от вылета из Мир РПЛ.
«Адиев в первую очередь хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат.
Череда травм нас выбила. В начале сезона мы играли в контроль и переигрывали их.
Я не выкину белый флаг. Я везде вытаскивал результат», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
