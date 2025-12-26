Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Чудеса бывают. В футболе все возможно»

Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: чудеса бывают.

Бывший главный тренер «Спартака » Андрей Чернышов высказался о шансах красно-белых выиграть Мир РПЛ .

«Может ли «Спартак» еще стать чемпионом? В футболе все возможно, но 11 очков – это большой отрыв для 12 туров, а «Краснодар» показывает хорошую игру.

Вряд ли «Спартаку» удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают. Достаточно вспомнить победный финал Лиги чемпионов, который «Манчестер Юнайтед» выиграл за несколько секунд до конца.

Сейчас «Спартаку» самое главное определиться с главным тренером, стабилизировать ситуацию. Каждый год происходят эти смены тренеров, генеральных директоров.

Нужна программа на три года. Тогда можно говорить о борьбе за самые высокие места. Весенний же отрезок надо провести хорошо и подняться в таблице как можно выше. Но о чемпионстве речи не идет», – сказал Чернышов.