  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Чудеса бывают. В футболе все возможно»
5

Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Чудеса бывают. В футболе все возможно»

Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: чудеса бывают.

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о шансах красно-белых выиграть Мир РПЛ.

«Может ли «Спартак» еще стать чемпионом? В футболе все возможно, но 11 очков – это большой отрыв для 12 туров, а «Краснодар» показывает хорошую игру.

Вряд ли «Спартаку» удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают. Достаточно вспомнить победный финал Лиги чемпионов, который «Манчестер Юнайтед» выиграл за несколько секунд до конца.

Сейчас «Спартаку» самое главное определиться с главным тренером, стабилизировать ситуацию. Каждый год происходят эти смены тренеров, генеральных директоров.

Нужна программа на три года. Тогда можно говорить о борьбе за самые высокие места. Весенний же отрезок надо провести хорошо и подняться в таблице как можно выше. Но о чемпионстве речи не идет», – сказал Чернышов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14204 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Чернышов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деменко о «Спартаке»: «Самые бесполезные сделки, если сравнивать топ-5 клубов. Большие деньги уходят на ветер, почти 10 лет не выигрывают титул. Вопросы и к селекции, и к управлению»
вчера, 19:13
Юрий Ковтун: «Зобнин станет легендой «Спартака». Он достоин уважения, ответственно подходит к работе»
вчера, 19:04
Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали даже в «Спартаке»
вчера, 18:52
Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»
вчера, 17:48
Мостовой о Бабаеве и «Спартаке»: «Если «Динамо» отпустит, будет странно. Но снова убедимся, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности»
вчера, 17:44
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
только что
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
31 минуту назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
32 минуты назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
32 минуты назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
6 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
42 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55