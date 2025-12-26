Деменко о «Спартаке»: «Самые бесполезные сделки, если сравнивать топ-5 клубов. Большие деньги уходят на ветер, почти 10 лет не выигрывают титул. Вопросы и к селекции, и к управлению»

Деменко о «Спартаке»: самые бесполезные трансферы среди топ-клубов.

Максим Деменко раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Селекционная служба «Спартака» не просто недорабатывает, а имеет серьезные проблемы. Никак не могут подобрать стабильных игроков. Очень часто меняются тренеры, как перчатки, и это тоже влияет на выступление футболистов. Каждый специалист берет игроков под свой стиль, схему. В итоге потом возникают только сложности и проблемы.

Акционеры клуба должны вести контроль за покупками. Большие деньги, можно сказать, уходят на ветер. Команда почти 10 лет уже снова не выигрывала чемпионский титул. Поэтому есть вопросы не только к селекции, но и к управлению. Вкладывают деньги в трансферы, а результата нет.

Если сравнивать трансферные кампании топ-5 команд, то у красно-белых самые бесполезные сделки. Надо решать с правлением. Дают деньги, а вы там разбирайтесь, вы решайте, а потом мы вас выгоняем и возьмем нового тренера. И опять все такая же история по кругу», – поделился мнением бывший полузащитник «Спартака ».