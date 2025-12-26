Юрий Ковтун: «Зобнин станет легендой «Спартака». Он достоин уважения, ответственно подходит к работе»

Ковтун о Зобнине: станет легендой «Спартака».

Юрий Ковтун убежден, что Роман Зобнин будет считаться легендой «Спартака».

– Роман Зобнин достоин уважения. Правда, у Романа было мало игровой практики в первой части чемпионата. Думаю, он еще принесет пользу «Спартаку». У Станковича был другой выбор на позицию Романа.

Зобнин ответственно подходит к выполнению своей работы на поле. Руководство должно было предложить новый контракт Зобнину.

– В ближайшем будущем можно будет назвать Романа легендой «Спартака»?

– Да, потому что Роман уже давно в команде и является лидером красно-белых. Думаю, Зобнин станет легендой «Спартака», – сказал бывший защитник красно-белых.

«Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года