Ямаль выложил видео с золотой кнопкой ютуба. Ламин набрал более 1 млн подписчиков за два дня
Ямаль получил золотую кнопку ютуба.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил видео с золотой и серебряной кнопками ютуба.
18-летний футболист показал, как тренируется на велотренажере и держит кнопки в руках.
Скриншот: ютуб-канал Ямаля
Ютуб-канал Ямаля набрал более 1 млн подписчиков за два дня. На данный момент аудитория канала игрока «Барсы» – 1,27 млн подписчиков.
Единственное видео на канале, на котором Ямаль проводит экскурсию по своему дому, посмотрели 7,1 млн раз.
При достижении 1 млн подписчиков ютуб дает авторам «Золотую кнопку», за 100 тысяч – «Серебряную».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11970 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Ламина Ямаля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости