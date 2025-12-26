Ямаль выложил видео с золотой кнопкой ютуба. Ламин набрал более 1 млн подписчиков за два дня

Ямаль получил золотую кнопку ютуба.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил видео с золотой и серебряной кнопками ютуба.

18-летний футболист показал, как тренируется на велотренажере и держит кнопки в руках.

Скриншот: ютуб-канал Ямаля

Ютуб-канал Ямаля набрал более 1 млн подписчиков за два дня. На данный момент аудитория канала игрока «Барсы» – 1,27 млн подписчиков.

Единственное видео на канале, на котором Ямаль проводит экскурсию по своему дому, посмотрели 7,1 млн раз.

При достижении 1 млн подписчиков ютуб дает авторам «Золотую кнопку», за 100 тысяч – «Серебряную».