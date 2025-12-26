Златан выложил фото с Хабибом и Погба с подписью «Хороший, плохой и злой».

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович выложил фото с Хабибом Нурмагомедовым и Полем Погба .

Фотографию Златан подписал фразой The Good, the Bad and the Ugly, что переводится как «Хороший, плохой и злой». Эти слова – отсылка к фильму 1966 года.

Напомним, Златан завершил карьеру летом 2023 года.

Фото: соцсети Златана Ибрагимовича