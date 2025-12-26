«Зенит» готов начать переговоры по Нино, если получит предложение в 10 млн евро. Защитником интересуется «Флуминенсе», бразилец хочет вернуться
«Зенит» готов начать переговоры по Нино, когда получит предложение в 10 млн евро, сообщает инсайдер Экрем Конур.
«Флуминенсе» продолжает работать над подписанием центрального защитника «Зенита». Нино выступал за бразильский клуб с 2020 по 2024 год.
28-летний бразилец хочет вернуться на родину, ранее он отклонил вариант с переходом в «Крузейро».
В этом сезоне Нино отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 15 матчах Мир РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Экрема Конура в X
