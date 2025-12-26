«Зенит» готов начать переговоры по Нино, если получит предложение в 10 млн евро. Защитником интересуется «Флуминенсе», бразилец хочет вернуться

«Зенит» готов начать переговоры по Нино, если получит предложение в 10 млн евро.

«Зенит » готов начать переговоры по Нино, когда получит предложение в 10 млн евро, сообщает инсайдер Экрем Конур.

«Флуминенсе » продолжает работать над подписанием центрального защитника «Зенита». Нино выступал за бразильский клуб с 2020 по 2024 год.

28-летний бразилец хочет вернуться на родину, ранее он отклонил вариант с переходом в «Крузейро».

В этом сезоне Нино отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 15 матчах Мир РПЛ .