  «Зенит» готов начать переговоры по Нино, если получит предложение в 10 млн евро. Защитником интересуется «Флуминенсе», бразилец хочет вернуться
«Зенит» готов начать переговоры по Нино, когда получит предложение в 10 млн евро, сообщает инсайдер Экрем Конур.

«Флуминенсе» продолжает работать над подписанием центрального защитника «Зенита». Нино выступал за бразильский клуб с 2020 по 2024 год.

28-летний бразилец хочет вернуться на родину, ранее он отклонил вариант с переходом в «Крузейро».

В этом сезоне Нино отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 15 матчах Мир РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Экрема Конура в X
