  • Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали даже в «Спартаке»
37

Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали даже в «Спартаке»

«На юбилее Симоняна, когда ему 70 или 75 лет было, в Ереване [...] ни с того ни с сего Бессонов [...] задает вопрос: «Вот скажите мне, кто самый настоящий профессионал среди нас?»

Все смотрят друг на друга и думают, кто ж среди них профессионал. А там Блохин сидит – ну все уважаемые, великие. Кого-то стали вспоминать, и Бессон говорит: «Да что вы мне несете, самый настоящий профессионал – это Буба. Мы по сравнению с ним... Какой мы образ жизни вели – какие мы, в жопу, профессионалы? Вот ты профессионал настоящий, а мы – любители».

Потому что так себя профессионалы настоящие не ведут. Хотя профессионалы западные, звезды – ну, по-настоящему себя Роналду, Месси ведут, но как Неймар ведет себя... Я не знаю, как Мбаппе себя ведет, наверное, тоже так. А есть такие профессионалы, что ого-го! Тот же профессионал Марадона до чего дошел.

Здесь отношение разное, подход разный. Просто все зависит от человека.

Я в первую очередь думал о своем здоровье, потому что я знал, что если вот так вот «керосинить»…

Я, кстати, никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали – и даже в «Спартаке».

Потом – общественное мнение. Потому что это делалось все на глазах. В ресторанах там. Это все покрывалось, но люди знали, понимаешь, и болельщики знали. Все это расходилось. Жены все тоже знали, что творили.

Я этого не хотел. Потом – я воспитан по-другому был. Мне бы стыдно перед родителями было. Мне бы стыдно перед своей женой было. Поэтому я себя вел [нормально]», – сказал бывший защитник сборной СССР.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
