57

ЦСКА купит Сауся у «Балтики» за 3,5 млн евро (Иван Карпов)

Владислав Саусь перейдет в ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 2 миллиона евро, которые армейцы получат от «Зенита» в рамках обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, будут направлены на приобретение полузащитника «Балтики».

К этой сумме будут добавлены еще полтора миллиона. Таким образом, Саусь будет приобретен за 3,5 млн евро.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11974 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoВладислав Саусь
возможные трансферы
logoБалтика
Иван Карпов
logoЦСКА
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
logoЛусиано Гонду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели (Иван Карпов)
сегодня, 18:01
Агент Сауся: «Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой»
сегодня, 08:32
«Балтика» в случае ухода Сауся может подписать вингера Беларуси U21 Лукашова
сегодня, 04:59
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
5 минут назадLive
Кубок Африки. Марокко против Мали, Коморские острова сыграли вничью с Замбией, Египет победил ЮАР
6 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 0:0. Онлайн-трансляция. Кунья, Шешко, Маунт, Вольтемаде и Тонали играют
11 минут назадLive
Левандовски хочет вернуть место в составе и остаться в «Барсе». 37-летним форвардом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии
13 минут назад
Холанд – лучший игрок АПЛ-2025/26 по версии GiveMeSport. Райс – 2-й, Джака – 3-й, Фоден – 6-й, Бруну – 18-й, Экитике – 25-й
25 минут назад
Деменко о «Спартаке»: «Самые бесполезные сделки, если сравнивать топ-5 клубов. Большие деньги уходят на ветер, почти 10 лет не выигрывают титул. Вопросы и к селекции, и к управлению»
58 минут назад
Ямаль выложил видео с золотой кнопкой ютуба. Ламин набрал более 1 млн подписчиков за два дня
сегодня, 18:55Видео
Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали даже в «Спартаке»
сегодня, 18:52
Златан выложил фото с Хабибом и Погба с подписью «Хороший, плохой и злой»
сегодня, 18:45Фото
«Зенит» готов начать переговоры по Нино, если получит предложение в 10 млн евро. Защитником интересуется «Флуминенсе», бразилец хочет вернуться
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Дюков о правилах лицензирования клубов: «Обсуждаем возможность снятия очков за финансовые нарушения»
12 минут назад
Александр Горшков: «Дивеев – неоднозначный трансфер для «Зенита». Там делают упор на иностранцев. Игорь будет чувствовать себя не так уверенно, как в ЦСКА»
23 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Халидж», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
36 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Масштабный допуск сборной и клубов в нынешней ситуации невозможен. До подписания договоренностей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей не изменится»
41 минуту назад
Валерий Непомнящий: «Дзюба не выглядит игроком, которому пора на пенсию. Выдающийся футболист для РПЛ. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всех»
43 минуты назад
Адиев о «Крыльях»: «Адиев хочет сохранить клуб в РПЛ. Адиев играет на результат. Не выкину белый флаг, я везде вытаскивал результат»
48 минут назад
Чернышов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Чудеса бывают. В футболе все возможно»
56 минут назад
Юрий Ковтун: «Зобнин станет легендой «Спартака». Он достоин уважения, ответственно подходит к работе»
сегодня, 19:04
Умер экс-тренер «Марселя» и ассистент Блана в сборной Франции Гассе
сегодня, 18:14
Акинфеев поделился рецептом оливье: «Это украшение любого стола – и только с «Докторской». Заправка – майонез, но максимально легкий. Греческий йогурт лучше, но хочется почувствовать настоящий вкус детства»
сегодня, 18:05