ЦСКА купит Сауся у «Балтики» за 3,5 млн евро (Иван Карпов)

Владислав Саусь перейдет в ЦСКА .

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 2 миллиона евро, которые армейцы получат от «Зенита» в рамках обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, будут направлены на приобретение полузащитника «Балтики».

К этой сумме будут добавлены еще полтора миллиона. Таким образом, Саусь будет приобретен за 3,5 млн евро.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .