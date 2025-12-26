ЦСКА купит Сауся у «Балтики» за 3,5 млн евро (Иван Карпов)
Владислав Саусь перейдет в ЦСКА.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 2 миллиона евро, которые армейцы получат от «Зенита» в рамках обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, будут направлены на приобретение полузащитника «Балтики».
К этой сумме будут добавлены еще полтора миллиона. Таким образом, Саусь будет приобретен за 3,5 млн евро.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11974 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости