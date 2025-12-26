Умер экс-тренер «Марселя» и ассистент Блана в сборной Франции Гассе
Умер бывший тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе.
Ему было 72 года, причины смерти не называются.
Последним местом работы Гассе был «Монпелье», который он покинул в апреле 2025 года.
Француз возглавлял «Сент-Этьен», «Бордо», «Марсель», «Истр», «Кан» и сборную Кот-д’Ивуара, а также входил в штаб Лорана Блана в «ПСЖ» и сборной Франции.
Гассе тренировал Кот-д’Ивуар на Кубке Африки-2023. Тогда он покинул команду по ходу группового этапа, а сборная в итоге выиграла турнир.
