Умер экс-тренер «Марселя» и ассистент Блана в сборной Франции Гассе

Умер бывший тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе.

Умер бывший тренер «Марселя » Жан-Луи Гассе .

Ему было 72 года, причины смерти не называются.

Последним местом работы Гассе был «Монпелье », который он покинул в апреле 2025 года.

Француз возглавлял «Сент-Этьен », «Бордо », «Марсель», «Истр», «Кан» и сборную Кот-д’Ивуара, а также входил в штаб Лорана Блана в «ПСЖ» и сборной Франции.

Гассе тренировал Кот-д’Ивуар на Кубке Африки-2023. Тогда он покинул команду по ходу группового этапа, а сборная в итоге выиграла турнир.