Сперцян признан игроком года в Армении во 2-й раз в карьере и впервые с 2022-го
Сперцян признан игроком года в Армении.
В Армении выбрали игрока года.
Лучшим футболистом в 2025-м признан Эдуард Сперцян. Федерация футбола Армении сообщила, что он набрал 17 голосов.
Полузащитник «Краснодара» награжден во второй раз в карьере. Впервые Сперцян был признан лучшим игроком Армении в 2022-м.
В 2023-м и 2024-м победа доставалась хавбеку «Интера» Генриху Мхитаряну.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14196 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Федерации футбола Армении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости