Сперцян признан игроком года в Армении во 2-й раз в карьере и впервые с 2022-го

Сперцян признан игроком года в Армении.

Лучшим футболистом в 2025-м признан Эдуард Сперцян . Федерация футбола Армении сообщила, что он набрал 17 голосов.

Полузащитник «Краснодара » награжден во второй раз в карьере. Впервые Сперцян был признан лучшим игроком Армении в 2022-м.

В 2023-м и 2024-м победа доставалась хавбеку «Интера» Генриху Мхитаряну.