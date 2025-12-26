7

Сперцян признан игроком года в Армении во 2-й раз в карьере и впервые с 2022-го

Сперцян признан игроком года в Армении.

В Армении выбрали игрока года.

Лучшим футболистом в 2025-м признан Эдуард Сперцян. Федерация футбола Армении сообщила, что он набрал 17 голосов.

Полузащитник «Краснодара» награжден во второй раз в карьере. Впервые Сперцян был признан лучшим игроком Армении в 2022-м.

В 2023-м и 2024-м победа доставалась хавбеку «Интера» Генриху Мхитаряну.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Федерации футбола Армении
logoЭдуард Сперцян
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoсборная Армении по футболу
Федерация футбола Армении
