11

Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»: «Наши эксперты не увидели ошибочных решений, которые могли бы повлиять на исход»

Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо».

Анализ департамента судейства и инспектирования РФС показал, что арбитр Егор Егоров не влиял на результаты матчей «Торпедо».

Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.

«Следствие продолжается, и, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии.

Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей «Торпедо», которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат», – сказал Дюков.

