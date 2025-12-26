Акинфеев поделился рецептом оливье: «Это украшение любого стола – и только с «Докторской». Заправка – майонез, но максимально легкий. Греческий йогурт лучше, но хочется почувствовать настоящий вкус детства»
Игорь Акинфеев поделился своим рецептом оливье.
«В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола – это оливье! И только с колбасой «Докторской».
Ингредиенты:
– картофель вареный – 3 шт.;
- морковь вареная – 1 шт.;
- огурец соленый – 1-2 шт.;
- колбаса «Докторская» – 150 г;
- майонез, перец черный молотый, соль – по вкусу.
1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.
2. Берем колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.
3. Заправка – майонез, но максимально легкий, не жирный – для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства», – отметил голкипер ЦСКА.