Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»

Глава «Крыльев»: оборона важнее нападения.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев считает оборону важнее атаки.

«Оборона для меня – важная вещь. Вратарь тоже. Нападение менее важно. Не проигрывает тот, кто не пропускает.

Что касается нашей лиги, с определенными командами можно играть в атакующий футбол. Но как это делать с ЦСКА , «Спартаком », «Краснодаром »?

Пока не нашли ко всем этим [командам] ключики. Задача у меня перед нашими болельщиками, чтобы наш клуб оставался в РПЛ . Эта задача будет исполнена.

Повторюсь, сейчас проблем я не вижу. Дальше все будет только лучше», – сказал Яковлев.