  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»
8

Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»

Глава «Крыльев»: оборона важнее нападения.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев считает оборону важнее атаки.

«Оборона для меня – важная вещь. Вратарь тоже. Нападение менее важно. Не проигрывает тот, кто не пропускает.

Что касается нашей лиги, с определенными командами можно играть в атакующий футбол. Но как это делать с ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром»?

Пока не нашли ко всем этим [командам] ключики. Задача у меня перед нашими болельщиками, чтобы наш клуб оставался в РПЛ. Эта задача будет исполнена.

Повторюсь, сейчас проблем я не вижу. Дальше все будет только лучше», – сказал Яковлев.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14204 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучшая команда РПЛ в XXI веке – по очкам за 25 лет. Мегатаблица!
вчера, 17:10
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
вчера, 15:30
«Локомотив» может включить Ракова в сделку со «Спартаком» по Пруцеву. Железнодорожники хотят сохранить Данила на фоне ухода Баринова (Legalbet)
25 декабря, 15:30
Алип об упущенном чемпионстве «Зенита»: «Думали, что «Динамо» поборется, ведь «Краснодар» не дал им стать чемпионом. Сами допустили ошибки – выходили сонные, а нам давали по шее и забивали»
25 декабря, 10:10
Главные новости
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
29 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
30 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
30 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
4 минуты назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
40 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
40 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55