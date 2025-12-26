Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»
Глава «Крыльев»: оборона важнее нападения.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев считает оборону важнее атаки.
«Оборона для меня – важная вещь. Вратарь тоже. Нападение менее важно. Не проигрывает тот, кто не пропускает.
Что касается нашей лиги, с определенными командами можно играть в атакующий футбол. Но как это делать с ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром»?
Пока не нашли ко всем этим [командам] ключики. Задача у меня перед нашими болельщиками, чтобы наш клуб оставался в РПЛ. Эта задача будет исполнена.
Повторюсь, сейчас проблем я не вижу. Дальше все будет только лучше», – сказал Яковлев.
