«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели (Иван Карпов)

«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро за Дивеева.

Стал известен размер доплаты за Игоря Дивеева.

Сообщалось, что защитник ЦСКА перейдет в «Зенит», а армейцы получат Лусиано Гонду.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы вдобавок перечислят московской команде 2 млн евро. Также они откажутся от части средств из тех 15%, которые им полагаются в случае перепродажи «Балтикой» Владислава Сауся (22-летний полузащитник перейдет в состав армейцев).

Дивеев и Гонду официально сменят команды в начале следующей недели. Медосмотр они пройдут в течение первой недели января.

Аргентинец подпишет с ЦСКА контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Армейцы на место игрока сборной России возьмут иностранного центрального защитника.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoИгорь Дивеев
logoЦСКА
Иван Карпов
logoВладислав Саусь
logoЛусиано Гонду
возможные трансферы
logoБалтика
logoЗенит
