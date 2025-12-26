Мостовой о Бабаеве и «Спартаке»: «Если «Динамо» отпустит, будет странно. Но снова убедимся, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности»
Мостовой о переходе Бабаева в «Спартак»: снова убедимся, что деньги важнее.
Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Ульви Бабаева из «Динамо» в «Спартак».
«Вряд ли «Динамо» его отпустит, потому что он их воспитанник. Если отпустят, то это будет странное решение, но «Спартаку» он пригодится.
В случае его ухода снова убедимся в том, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности», – отметил бывший хавбек красно-белых.
