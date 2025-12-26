Эктор Бельерин: «Футбол превратился в римский театр. Есть люди, живущие в стрессе, на стадионе они выпускают пар. На теннисе такого не происходит»

  • Спортс
11

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о футболе как социальном явлении.

«Футбол превратился в римский театр. Я понимаю, что есть люди, которые живут в нестабильных и стрессовых условиях, и футбольное поле становится для них местом, где они могут выпустить пар.

Мы знаем, что дарим людям много счастья, но, похоже, на стадионе можно делать вещи, которые непозволительно делать на улице.

Подобное допускается по историческим причинам. На теннисном матче такого не происходит. Только в футболе есть пространство, где определенные группы чувствуют поддержку.

Но футбол не только про это: есть люди, которые приходят, чтобы хорошо провести время с семьей. Это универсальный язык», – сказал Бельерин в интервью El Mundo.

