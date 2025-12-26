Алонсо не получит нового хавбека зимой. Руководство «Реала» считает, что состав достаточно хорош, до лета подписаний не будет (COPE)

«Реал» не будет укреплять состав зимой.

«Реал » не собирается удовлетворять запрос Хаби Алонсо .

COPE утверждает, что уход Эндрика в аренду – это единственный трансфер, который будет совершен зимой, несмотря на то, что главный тренер просил подписать полузащитника.

Руководство мадридской команды считает, что команда уже достаточно хороша и сильных хавбеков в ней хватает, а потому не планирует тратить деньги до лета.

Менеджеры верят в том числе в молодых игроков, таких как Тьяго Питарч .