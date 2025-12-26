Алонсо не получит нового хавбека зимой. Руководство «Реала» считает, что состав достаточно хорош, до лета подписаний не будет (COPE)
«Реал» не будет укреплять состав зимой.
«Реал» не собирается удовлетворять запрос Хаби Алонсо.
COPE утверждает, что уход Эндрика в аренду – это единственный трансфер, который будет совершен зимой, несмотря на то, что главный тренер просил подписать полузащитника.
Руководство мадридской команды считает, что команда уже достаточно хороша и сильных хавбеков в ней хватает, а потому не планирует тратить деньги до лета.
Менеджеры верят в том числе в молодых игроков, таких как Тьяго Питарч.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14203 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости