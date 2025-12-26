Салах забил за Египет во всех двух матчах Кубка Африки. Пока никто не забил больше на турнире

Салах забил за Египет во всех двух матчах Кубка Африки.

Форвард сборной Египта Мохамед Салах успешно стартовал на Куке Африки.

33-летний нападающий отметился двумя голами в двух матчах – в первом туре он забил Зимбабве (2:1), а сегодня реализовал пенальти против ЮАР (1:0).

На данный момент Салах один из лучших бомбардиров турнира. Никто пока не забил более двух мячей.