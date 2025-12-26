Гасилин о Черчесове и «Спартаке»: «Идеальный симбиоз. Станислав Саламович везде показал уровень, сделал золотой дубль в Европе. Авторитет и расположение фанатов клуба у него есть»

Алексей Гасилин: Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз.

Алексей Гасилин считает, что Станислав Черчесов подошел бы «Спартаку ».

– Кто подойдет «Спартаку»? Кто приведет их к чемпионству?

– Конечно, Мостовой!

Ладно, не будем шутить. Мне кажется, это Черчесов. Может получиться идеальный симбиоз.

Станислав Саламович везде показал свой уровень: и на европейской арене сделал золотой дубль, и внутри нашего чемпионата. Мы помним, как с ним заиграл «Ахмат », который сейчас ближе к середине таблицы, чем к вылету.

Авторитет и расположение болельщиков «Спартака» у него есть. Черчесов – лучший кандидат для клуба, – заявил экс-форвард «Зенита».