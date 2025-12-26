«Бавария» – лучшая команда в топ-лигах на данный момент по версии ESPN. «Арсенал» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 8-я, «Реал» – 10-й

ESPN считает «Баварию» сильнейшим клубом Европы на данный момент.

ESPN составил список лучших команд из топ-лиг Европы на данный момент.

Рейтинг основывается, во-первых, на фактической разности забитых и пропущенных голов в матчах национальных кубков и чемпионатов, а также еврокубков, во-вторых – на разнице в xG при игре в равных составах. Вес первого фактора – 30%, второго – 70%. Учитывались последние два месяца.

В двадцатку лучших попали:

1. «Бавария ».

2. «Арсенал ».

3. «Манчестер Сити ».

4. «Ювентус ».

5. «Лейпциг».

6. «ПСЖ».

7. «Интер».

8. «Барселона».

9. «Вильярреал».

10. «Реал».

11. «Лион».

12. «Бетис».

13. «Челси».

14. «Ланс».

15. «Болонья».

16. «Боруссия» Дортмунд.

17. «Лилль».

18. «Ноттингем Форест».

19. «Атлетико».

20. «Марсель».