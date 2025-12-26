Кавазашвили о новом контракте Зобнина: «Достойный футболист, трактор «Спартака». Его нужно использовать, пока возраст позволяет»

Кавазашвили о новом контракте Зобнина: Достойный футболист, трактор «Спартака».

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили положительно отреагировал на продление контракта Романа Зобнина .

Сегодня «Спартак» объявил о подписании нового соглашения с 31‑летним полузащитником до 2027 года. Зобнин выступает за красно‑белых с 2016 года. В составе команды хавбек стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

«Его нужно использовать, он физически сильный. У него хорошая дыхалка, он раньше играл в основном составе. Последнее время его не ставили – были на то какие‑то причины.

Он достойный футболист, должен играть в основном составе. Я очень рад, что «Спартак» продлил контракт с ним, это отлично, Романов его знает. Его нужно использовать, пока возраст позволяет. Он же трактор команды, – сказал Кавазашвили.

В этом сезоне Зобнин провел за «Спартак» 19 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России, отметившись голом.