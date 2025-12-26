  • Спортс
  Глава РФС Дюков: «Ростов» не повторит путь «Химок». За ними стоит Ростовская область, футбольный регион»
Глава РФС Дюков: «Ростов» не повторит путь «Химок». За ними стоит Ростовская область, футбольный регион»

Президент РФС Александр Дюков считает, что «Ростов» решит финансовые проблемы и сможет доиграть сезон.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Ростов» собирается расстаться с большим количеством игроков и ищет им менее дорогую замену. По его данным, клуб может не доиграть чемпионат из‑за миллиардных долгов.

– В прошлом сезоне обанкротились «Химки», сейчас говорят о похожей ситуации в «Ростове», который может сняться с турнира из‑за долгов, были сообщения о финансовых проблемах «Крыльев». Видите ли вы эту проблему, и что делает РФС, чтобы ее решить?

– Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения.

Если отвечать на вопрос о «Ростове», уверен, что он не повторит путь «Химок». Как у Толстого: все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по‑своему. «Химки» были клубом частного инвестора, за «Ростовом» стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область – футбольный регион, – сказал Дюков.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
