  • Подписать Жерсона – запрос тренера «Крузейро» Тите. Игрок «Зенита» хотел бы снова c ним поработать
12

Жерсон нужен «Крузейро» и «Палмейрасу».

На Жерсона претендуют два бразильских клуба.

Как сообщает Globo, на связь с полузащитником выходили «Крузейро» и «Палмейрас». Официальных предложений они еще не делали.

Отмечается, что подписать футболиста «Зенита» просит Тите, главный тренер команды из Белу-Оризонти. Они пересекались во «Фламенго» и национальной сборной, и Жерсон хотел бы снова поработать с 64-летним специалистом.

«Зенит» приобрел игрока за 25 млн евро и рассчитывает выручить от его продажи большую сумму, из-за чего договориться о сделке будет нелегко.

В этом сезоне Жерсон провел 12 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo
