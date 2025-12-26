Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы («Чемпионат»)

Обмен Дивеева на Гонду произойдет в ближайшие дни.

Игорь Дивеев станет футболистом «Зенита» уже в ближайшие дни.

«Чемпионат» информирует, что ЦСКА и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на Лусиано Гонду . Документы будут оформлены в ближайшие дни.

Ранее сообщалось , что «Зенит» доплатит армейцам за защитника.

