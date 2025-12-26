Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы («Чемпионат»)
Обмен Дивеева на Гонду произойдет в ближайшие дни.
Игорь Дивеев станет футболистом «Зенита» уже в ближайшие дни.
«Чемпионат» информирует, что ЦСКА и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на Лусиано Гонду. Документы будут оформлены в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что «Зенит» доплатит армейцам за защитника.
Саусь может стать частью сделки ЦСКА и «Зенита» по обмену Дивеева на Гонду («Мутко против»)
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11969 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости