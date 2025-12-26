Гоцук о турках: «Если у нас завтра – это завтра, то у них это в лучшем случае через два дня. Непунктуальность у них не воспринимается как что-то плохое, просто такие правила жизни»
– Главные бытовые отличия между россиянами и турками?
– Если у нас завтра, то это завтра. Если 11:00, то это 11:00, а то и раньше. Если у них завтра, то это в лучшем случае через два дня. Если 11:00, то хорошо бы, чтобы это было 11:20. Непунктуальность у них не воспринимается как что-то плохое, просто такие правила жизни.
– Тебе это в чем-то помешало?
– Банковскую карту делали в три этапа. Что-то я недодал, где-то не расписался. Почему-то сразу они об этом не говорили. Но я понимал, что закипать нельзя – они могут обидеться и забить на тебя, – сказал бывший защитник «Серик Беледиеспор» в интервью Спортсу”.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
