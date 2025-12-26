Гранат о возвращении российских команд на международные турниры: «Скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, с клубами из Украины нас будут разводить»

Гранат о возвращении команд на турниры: скандалов не будет, спорт вне политики.

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат оценил шансы российских команд вернуться на международную арену.

– Хочется, чтобы произошли изменения в международной повестке для наших клубов. Европейская арена – это то место, где наши команды могут проверить свои силы. Ажиотаж к матчам наших команд в еврокубках будет большой.

– Согласятся ли европейские клубы и сборные играть с нашими командами?

– Будет регламент проведения соревнований, который все должны соблюдать. Думаю, скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, что с клубами из Украины нас будут разводить, – сказал Гранат.