Гранат о возвращении российских команд на международные турниры: «Скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, с клубами из Украины нас будут разводить»
Гранат о возвращении команд на турниры: скандалов не будет, спорт вне политики.
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат оценил шансы российских команд вернуться на международную арену.
– Хочется, чтобы произошли изменения в международной повестке для наших клубов. Европейская арена – это то место, где наши команды могут проверить свои силы. Ажиотаж к матчам наших команд в еврокубках будет большой.
– Согласятся ли европейские клубы и сборные играть с нашими командами?
– Будет регламент проведения соревнований, который все должны соблюдать. Думаю, скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, что с клубами из Украины нас будут разводить, – сказал Гранат.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14202 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости