  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро, но не намерен продавать одного из лидеров (Legalbet)
68

«Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро, но не намерен продавать одного из лидеров (Legalbet)

«Зенит» хочет купить Черникова у «Краснодара».

Александр Черников привлекает «Зенит».

Legalbet сообщает, что петербуржцы давно следят за хавбеком «Краснодара» и прежде уже пытались договориться о трансфере, но «Краснодар» не планирует расставаться с воспитанником и в целом своими лидерами.

«Весь спортивный блок «Зенита» хочет видеть Черникова в составе клуба, так как считает его лучшим опорным полузащитником в чемпионате России», – говорится в публикации.

«Краснодар» оценивает 25-летнего футболиста примерно в 15 млн евро.

Черников – лицо «Краснодара». Грубый, но не злой

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11568 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАлександр Черников
logoКраснодар
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
22 сентября, 08:24
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
6 сентября, 04:45
Александр Черников: «С семи лет симпатизировал Роналду, в 9-10 начал болеть за «Барсу» и Месси. У Криштиану меньше таланта, но более усердная работа. А Лео – одаренный»
5 сентября, 14:04
Главные новости
«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели (Иван Карпов)
6 минут назад
Мог ли Месси раздать больше 10 тысяч автографов в Америке? Проверьте свои знания о футболе
3 минуты назадТесты и игры
Эктор Бельерин: «Футбол превратился в римский театр. Есть люди, живущие в стрессе, на стадионе они выпускают пар. На теннисе такого не происходит»
31 минуту назад
Алонсо не получит нового хавбека зимой. Руководство «Реала» считает, что состав достаточно хорош, до лета входящих трансферов не будет (COPE)
32 минуты назад
Кубок Африки. Коморские острова против Замбии, Египет победил ЮАР, Марокко встретится с Мали
33 минуты назадLive
«Бавария» – лучшая команда в топ-лигах на данный момент по версии ESPN. «Арсенал» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 8-я, «Реал» – 10-й
52 минуты назад
Подписать Жерсона – запрос тренера «Крузейро» Тите. Игрок «Зенита» хотел бы снова поработать с бразильским специалистом
сегодня, 16:58
Глава РФС Дюков: «Ростов» не повторит путь «Химок». За ними стоит Ростовская область, футбольный регион»
сегодня, 16:48
Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы («Чемпионат»)
сегодня, 16:38
Глава РФС Дюков о налоге на иностранных тренеров: «Если увидим, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, тогда нужно решать по регулированию»
сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»
15 минут назад
Мостовой о Бабаеве и «Спартаке»: «Если «Динамо» отпустит, будет странно. Но снова убедимся, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности»
19 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
33 минуты назадLive
Гасилин о Черчесове и «Спартаке»: «Идеальный симбиоз. Станислав Саламович везде показал уровень, сделал золотой дубль в Европе. Авторитет и расположение фанатов клуба у него есть»
46 минут назад
Салах забил за Египет во всех двух матчах Кубка Африки. Пока никто не забил больше на турнире
48 минут назад
Кавазашвили о новом контракте Зобнина: «Достойный футболист, трактор «Спартака». Его нужно использовать, пока возраст позволяет»
сегодня, 16:58
Гоцук о турках: «Если у нас завтра – это завтра, то у них это в лучшем случае через два дня. Непунктуальность у них не воспринимается как что-то плохое, просто такие правила жизни»
сегодня, 16:30
Гранат о возвращении российских команд на международные турниры: «Скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, с клубами из Украины нас будут разводить»
сегодня, 16:25
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» хорош, но «Сити» на верном пути»
сегодня, 15:42
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
сегодня, 15:15