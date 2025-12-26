«Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро, но не намерен продавать одного из лидеров (Legalbet)

«Зенит» хочет купить Черникова у «Краснодара».

Александр Черников привлекает «Зенит ».

Legalbet сообщает, что петербуржцы давно следят за хавбеком «Краснодара» и прежде уже пытались договориться о трансфере, но «Краснодар» не планирует расставаться с воспитанником и в целом своими лидерами.

«Весь спортивный блок «Зенита» хочет видеть Черникова в составе клуба, так как считает его лучшим опорным полузащитником в чемпионате России», – говорится в публикации.

«Краснодар» оценивает 25-летнего футболиста примерно в 15 млн евро.

Черников – лицо «Краснодара». Грубый, но не злой