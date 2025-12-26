Глава РФС Дюков о налоге на иностранных тренеров: «Если увидим, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, тогда нужно решать по регулированию»
Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного введения налога на иностранных тренеров.
– Некоторое время назад обсуждался вопрос о налоге на иностранных тренеров. Обсуждался ли он сегодня, стоит ли он на повестке дня?
– Этот вопрос обсуждался какое‑то время назад, тогда ни к какому решению не пришли.
Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов. При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались.
Если в какой‑то момент мы увидим, что такая модель не работает, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, а российские – нет, то тогда, конечно, нужно будет принимать решения по регулированию, – сказал Дюков.