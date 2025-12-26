  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РФС Дюков о налоге на иностранных тренеров: «Если увидим, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, тогда нужно решать по регулированию»
6

Глава РФС Дюков о налоге на иностранных тренеров: «Если увидим, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, тогда нужно решать по регулированию»

Дюков высказался на тему возможного введения налога на иностранных тренеров.

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного введения налога на иностранных тренеров.

– Некоторое время назад обсуждался вопрос о налоге на иностранных тренеров. Обсуждался ли он сегодня, стоит ли он на повестке дня?

– Этот вопрос обсуждался какое‑то время назад, тогда ни к какому решению не пришли.

Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов. При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались.

Если в какой‑то момент мы увидим, что такая модель не работает, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, а российские – нет, то тогда, конечно, нужно будет принимать решения по регулированию, – сказал Дюков.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14202 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Дюков
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
вчера, 15:15
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
вчера, 14:46
Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»
18 декабря, 14:10
Главные новости
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
28 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
29 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
29 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
3 минуты назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
39 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55