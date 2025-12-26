  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эктор Бельерин: «Тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия»
31

Эктор Бельерин: «Тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия»

Бельерин: тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует.

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался на тему счастья.

«Я тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия. Особенно с учетом моих обстоятельств. От внимания медиа до физического истощения и нескольких минут качественного отдыха.

Я говорю не просто о том, чтобы полежать, а сосредоточиться на всех аспектах жизни: быть на связи с семьей, друзьями, работой, искусством. На себе. Чтобы все эти вещи были немного связаны между собой и чтобы я продолжал учиться, выбирал путь.

Мне 30 лет, я молод. Я понимаю, что делал то, чему меня научили, и что действительно подходит мне», – сказал Бельерин в интервью El Mundo.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11574 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Betis
logoЭктор Бельерин
logoЛа Лига
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иско на костылях пришел на тренировку «Бетиса» перед дерби с «Севильей». 33-летний хавбек столкнулся с Амрабатом в матче ЛЕ
29 ноября, 14:26Видео
Бельерин о критике за политические высказывания: «Это цена, которую приходится платить. Мы живем в поляризованном мире. Я пытаюсь использовать эту платформу во благо – ради других»
15 октября, 13:59
Бельерин о конфликте Израиля и Палестины: «Это геноцид. Мирных жителей, детей убивают и обрекают на смерть от голода, а остальной мир наблюдает»
13 октября, 19:14
Эктор Бельерин: «В женском футболе при проблеме объединяются и выходят победителями – этого не хватает мужскому футболу. Мы часто чувствуем, что к нам относятся как к цифрам или товару»
7 октября, 08:20
Главные новости
«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели (Иван Карпов)
4 минуты назад
Мог ли Месси раздать больше 10 тысяч автографов в Америке? Проверьте свои знания о футболе
5 минут назадТесты и игры
Эктор Бельерин: «Футбол превратился в римский театр. Есть люди, живущие в стрессе, на стадионе они выпускают пар. На теннисе такого не происходит»
33 минуты назад
Алонсо не получит нового хавбека зимой. Руководство «Реала» считает, что состав достаточно хорош, до лета входящих трансферов не будет (COPE)
34 минуты назад
Кубок Африки. Коморские острова против Замбии, Египет победил ЮАР, Марокко встретится с Мали
35 минут назадLive
«Бавария» – лучшая команда в топ-лигах на данный момент по версии ESPN. «Арсенал» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 8-я, «Реал» – 10-й
54 минуты назад
Подписать Жерсона – запрос тренера «Крузейро» Тите. Игрок «Зенита» хотел бы снова поработать с бразильским специалистом
сегодня, 16:58
Глава РФС Дюков: «Ростов» не повторит путь «Химок». За ними стоит Ростовская область, футбольный регион»
сегодня, 16:48
Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы («Чемпионат»)
сегодня, 16:38
«Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро, но не намерен продавать одного из лидеров (Legalbet)
сегодня, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» в атакующий футбол?»
17 минут назад
Мостовой о Бабаеве и «Спартаке»: «Если «Динамо» отпустит, будет странно. Но снова убедимся, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности»
21 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
35 минут назадLive
Гасилин о Черчесове и «Спартаке»: «Идеальный симбиоз. Станислав Саламович везде показал уровень, сделал золотой дубль в Европе. Авторитет и расположение фанатов клуба у него есть»
48 минут назад
Салах забил за Египет во всех двух матчах Кубка Африки. Пока никто не забил больше на турнире
50 минут назад
Кавазашвили о новом контракте Зобнина: «Достойный футболист, трактор «Спартака». Его нужно использовать, пока возраст позволяет»
сегодня, 16:58
Гоцук о турках: «Если у нас завтра – это завтра, то у них это в лучшем случае через два дня. Непунктуальность у них не воспринимается как что-то плохое, просто такие правила жизни»
сегодня, 16:30
Гранат о возвращении российских команд на международные турниры: «Скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, с клубами из Украины нас будут разводить»
сегодня, 16:25
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» хорош, но «Сити» на верном пути»
сегодня, 15:42
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
сегодня, 15:15