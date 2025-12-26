Эктор Бельерин: «Тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия»

Бельерин: тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует.

Защитник «Бетиса » Эктор Бельерин высказался на тему счастья.

«Я тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия. Особенно с учетом моих обстоятельств. От внимания медиа до физического истощения и нескольких минут качественного отдыха.

Я говорю не просто о том, чтобы полежать, а сосредоточиться на всех аспектах жизни: быть на связи с семьей, друзьями, работой, искусством. На себе. Чтобы все эти вещи были немного связаны между собой и чтобы я продолжал учиться, выбирал путь.

Мне 30 лет, я молод. Я понимаю, что делал то, чему меня научили, и что действительно подходит мне», – сказал Бельерин в интервью El Mundo.